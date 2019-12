À la rencontre de passionnés de Playmobil

Jean-Michel Leuillier est le plus grand collectionneur de Playmobil du pays. Il possède des millions de pièces, bien ordonnées, comme des figurines, des ustensiles, ainsi que des décors en grande quantité. Le public peut admirer sa prouesse dans une exposition à Calais. Quant à Pierre-Olivier Bailleul, c'est le Frankenstein des Playmobil. Il collectionne surtout les têtes, les perruques, les jambes et les bras. Sous ses mains, les figurines entrent en mouvement et s'offrent une seconde vie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.