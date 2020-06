À la rencontre de Patrick Bron, facteur de cor des Alpes

Patrick Bron est à la fois menuisier et musicien. Sur les hauteurs de Morzine (Haute-Savoie), dans le massif du Chablais, il fabrique depuis 20 ans le cor, un instrument unique au monde. C'est un facteur de cor des Alpes suisses qui l'a choisi pour lui transmettre ce savoir-faire. Vendu environ 3 000 euros, le cor des Alpes nécessite au total plus de dix jours de travail. Découvrez en images ses différentes étapes de fabrication.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.