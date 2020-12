À la rencontre de Philippe Guillot, collectionneur de figurines

Faire renaître un jouet meurtri par plusieurs générations de petites mains enfantines, c'est la passion de Philippe Guillot. Selon lui, cet art nécessite de la patience, du calme et surtout de ne pas faire de mouvement brusque. Le but n'est pas d'effacer les traces du temps mais de lui offrir une seconde jeunesse. Il est un passionné de figurines Starlux, ces objets en plastique nés dans les années 30 et vendus jusque dans les années 2000. Dans son grenier, il en a plein les vitrines, les étagères et les cartons. C'est comme dans un magasin de jouets.