À la rencontre des agriculteurs devenus des producteurs d'exception

Un retour aux sources pour cette ancienne coiffeuse, qui a passé plus de dix ans à tenir des ciseaux et un sèche-cheveux à la main. Un changement de métier, de tenue et d'horaire. Dès 4 heures du matin, elle fabrique en famille de la crème fraîche, des fromages blancs et de la confiture de lait. S'il n'avait pas été annulé, Anne-Sophie serait aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, avec ses produits de nombreuses fois médaillés.