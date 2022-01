À la rencontre des animaux de l’estuaire de l’Orne

Au lever du soleil, l'estuaire de l'Orne se dessine. Dans la fraîcheur de l'hiver, Bruno Morcel ouvre l’œil, il parcourt la baie à la recherche d'oiseaux et se fait discret pour les capturer dans son objectif. L'endroit est idéal et c'est d'ailleurs le lieu de rendez-vous de plusieurs retraités photographes amateurs. Cette partie de l'estuaire est une réserve protégée qui abrite des centaines d'oiseaux migrateurs. Une vraie partie de plaisir et souvent un défi pour ces passionnés. À marée basse, les bancs de sable apparaissent, les promeneurs peuvent à nouveau profiter des chemins de randonnée et admirer le paysage.