A la rencontre des artisans de la Loire : le savoir-faire d’un coutelier de la Brière

Pour Jean-Henri Pagnon, être coutelier est plus qu'un métier. C'est aussi perpétuer l'histoire du pays. Cet artisan passionné, plein d'envie et d'énergie est le premier et le seul à fabriquer des couteaux à base de morta. Un matériau vieux de 5 000 ans qui, depuis des siècles, se minéralise et se conserve dans le sol. C'est dans le marais de Bryère que Jean-Henri extrait ce bois pour en faire les manches de ses couteaux.



