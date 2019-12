A la rencontre des collectionneurs de trains électriques de Nancy

A Nancy, une boutique expose ses deux circuits modélisme ferroviaire, avec un souci du détail qui séduit de plus en plus les passants. Au Cercle Ferroviaire de la ville, des amateurs se réunissent une fois par semaine afin de partager leur passion et de tester un locodrome. Les commandes des circuits y sont de plus en plus précises grâce au numérique. Ici, le challenge est de réussir les décorations en miniature autour des trains.