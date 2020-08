A la rencontre des pêcheurs en rivière

Un moment de détente, loin de la chaleur et du tumulte de la vie, voilà ce que recherchent les amoureux de la pêche sur les bords de l'Allier, du côté de Coudes (Puy-de-Dôme). Mais plus qu'un passe-temps, c'est une passion. Ils pratiquent la pêche, en famille ou entre amis, par pur plaisir de côtoyer la faune et la flore. Et cette pause revigorante, ils ne peuvent plus s'en passer surtout au cœur de l'été.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.