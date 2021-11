À la rencontre du meilleur jeune vigneron de la planète en Côté-d'Or

La Bourgogne peut être fière de lui. À la tête d'un domaine familial dans l'un des villages viticoles les plus prestigieux, Charles Lachaux sait prendre soin de ses vieilles vignes. "Ce n'est pas un métier, mais une passion", confie-t-il. À seulement 32 ans, il vient d'être élu meilleur jeune vigneron de la planète. Ce titre lui a été décerné par 400 spécialistes du vin à travers le monde, à sa grande surprise. "On n'a pas candidaté. On n'a pas envoyé de vin à déguster. Mais on a été prévenu qu'on avait été élu. C'était complétement improbable", s'émeut le vigneron.