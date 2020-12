A la Sainte-Barbe, le blé porte bonheur en Provence

Pour trouver le blé de l'espérance, il a fallu se lever de bonne heure ce vendredi matin. Dans une boulangerie à Marseille (Bouches-du-Rhônes), on en vend depuis un mois. Et en ce jour de la Sainte-Barbe, il reste encore quelques sachets. Ils sont vendus un euro la pièce au profit des hôpitaux. Les employés aussi se prêtent à la tradition et espèrent du bonheur pour toute l'équipe. Planter le blé ou des lentilles est en effet signe de prospérité dans la culture populaire. Pour que les graines germent bien, chacun a sa technique. Dans cette boulangerie, on a opté pour la danse du blé.