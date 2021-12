À Lyon, la mairie ne veut plus de foie gras

Dans ce bouchon lyonnais, le foie gras est chaque jour à l'honneur. Alors, la décision de la mairie de ne plus servir ce produit dans les réceptions officielles laisse Yann Lalle, restaurateur, perplexe. "Quand on sait que le foie gras est un produit incontournable des tables de fête, on trouve ça désolant", témoigne-t-il. La décision n'est pas nouvelle et date du début du mandat de la municipalité écologiste, mais elle vient juste d'être rendue publique. Sur un marché du centre-ville, elle était largement commentée.