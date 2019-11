A Nancy, les commerçants mettent leurs vitrines à l'heure de Noël

Dans les rues de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, les ours blancs, le Père Noël et les bonhommes de neige envahissent les vitrines. Ce sont les œuvres d'une artiste peintre, Yenu Derrien-Loigerot. Depuis plus de 20 ans, elle décore les devantures des magasins à l'approche de Noël en leur donnant une réelle ambiance festive. Certains commerçants préfèrent toutefois décorer eux-mêmes leurs vitrines. Une façon pour eux d'attirer aussi bien les enfants que les plus grands.