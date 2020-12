À Noël, les poinsettia et renoncules en force chez les fleuristes

Pour Stéphane Chanteloube, fleuriste à Riom (Puy-de-Dôme), le camion de livraison réfrigéré est un peu sa hôte du Père Noël. À l'intérieur, des centaines de fleurs françaises prêtes à être coupées et assemblées. Un arrivage qui est parti du marché de Hyères et il y en aura tous les jours jusqu'au 24 décembre.

Même si on peut en voir de toutes les couleurs dans le magasin, pour les fêtes c'est bien les couleurs traditionnelles qui ont la cote : rouge, blanc, vert, or et brillant. Finalement, offrir des fleurs à Noël c'est aussi la plus simple des déclarations. Cadeau de dernière minute, elles font plaisir et dégagent de l'amour. Tout ce qu'il faut en cette période. Petit conseil : avant d'offrir votre bouquet, conservez-le bien au frais comme dans le garage par exemple.