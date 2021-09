À Strasbourg, le rayon vert de la cathédrale annonce l’automne

À l’extérieur, l’automne sème ses premiers indices : des marrons et des hortensias qui tentent de prolonger leur été. Au parc de l’Orangerie, la palette reste aussi dans les verts. L’automne, ici, on l’apprécie, d’autant que l’été a été maussade et pluvieux. Chez des maraîchers strasbourgeois, le changement de cycle est plus marqué. L’automne, pour ces professionnels, ce n’est pas la fin des travaux des champs.