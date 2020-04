À Vallauris, il est temps de récolter les fleurs d'oranger

À Vallauris, c'est l'heure de la cueillette des fleurs d'oranger. Cette tradition, vieille de plus d'un siècle, est perpétuée par Nadine et Jean-Noël, toujours avec les mêmes gestes, simples et précis. Si habituellement la récolte se fait en famille et entre amis, le confinement les oblige à la faire à effectif réduit. Pour 8,20 euros le kilo, les sociétaires apportent le fruit de leur récolte à la coopérative du Nérolium pour l'étape de distillation.