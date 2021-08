Alerte incendie dans le Sud : les Calanques sous haute surveillance pour étouffer tout départ de feu

Pourtant, face à la forte chaleur des derniers jours et l'arrivée du mistral, rendant les conditions particulièrement favorables à un début d’incendie, des mesures avaient été prises. Pour protéger la faune, la flore et les sols du Parc Naturel des calanques, l’accès de ce haut lieu touristique avait été interdite tout ce lundi 16 août aux visiteurs.

En Méditerranée, 95% des incendies sont d’origine humaine et deux feux sur trois sont accidentels. Il s’agit donc pour les gardes-forestiers de rappeler les bons gestes à adopter dans ces lieux où tout s’embrase très rapidement. Des explications sont données aux vacanciers, déçus, mais compréhensifs. "On vient du Nord donc on voulait absolument venir au parc national des Calanques", confie ainsi une touriste qui devra rebrousser chemin, comme on peut le voir dans la vidéo en en-tête.

Afin de réduire le risque d’incendie, le moindre départ est également guetté au Centre opérationnel des sapeurs-pompiers. Cette surveillance nécessite une organisation millimétrée. "On fait un maillage au plus près du terrain avec des sapeurs-pompiers prépositionnés dans les différents massifs du département de manière qu'on intervienne, dès la première alerte, à la première fumée suspecte", décrit Gérald Ostiante-Decanis, lieutenant-colonel au centre.