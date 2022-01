Algues vertes à Saint-Brieuc : la plage fermée depuis six mois

Ces barrières sont là depuis six mois. C'est un bien triste record, les algues vertes s'éternisent et cette grève de sable blanc ressemble désormais à un marécage pestilentiel. "Ça me fait mal au cœur, parce que nous au début, on se baignait. Maintenant, ça fait des années qu'on ne le fait plus", "Les odeurs sont désagréables. En marée haute, ça passe encore, mais en marée basse, ça sent fort", "C'est triste de voir tout ça", lancent des habitants.