Alsace-Lorraine (3/4) : le siège de Liffol, un savoir-faire unique

La manufacture Hanriot et Compagnie se trouve à Liffol-le-Grand, la capitale du siège français. Des artisans y façonnent les bois avec les mêmes gestes depuis le XIXe siècle. L'entreprise produit des objets d'exception protégés par une indication géographique depuis quatre ans. Les sièges de Liffol passent par 23 étapes de fabrication. Le hêtre blanc, à la fois souple et résistant, est le bois de prédilection des créateurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.