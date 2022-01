Améthyste : la perle de l'Auvergne

Pierre fine née il y a 300 millions d'années, faite de cristaux de silice et de fer, l'améthyste gît désormais à fleurs de sol grâce à l'érosion des monts d'Auvergne. Dans son écrin préservé, le Livradois-Forez, elle fait le bonheur des touristes, géologues et amateurs. Matthieu Moulin, géologue, et Nicolas Léger, gemmologue, démarrent la prospection d'un énorme filon sur leur terrain de deux hectares. Ils espèrent extraire 100 tonnes de pierre par an. Une améthyste, selon sa qualité, servira de pierre de terrassement, d'objet de décoration ou de joyau pour la bijouterie.