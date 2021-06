Appel du 18 juin : commémoration sur l'île de Sein

Au pied de la croix de Lorraine, l'Appel du 18 juin résonne encore sur l'île de Sein. Des mots forts prononcés par le général de Gaulle qui touchent les habitants. En juin 1940, 128 Sénans quittaient l'île pour la Grande-Bretagne. Ils avaient entre quatorze et 54 ans. Parmi eux figuraient le père d'Henry Chever et celui de Michel Lemoan. Et au moment de passer ses premières troupes en revue, le général de Gaulle tombait de haut.

Pour commémorer l'Appel du 18 juin, certains sont venus du continent très tôt ce vendredi matin. Jean-Michel et sa femme ont pris le large comme les résistants d'autrefois. "Tant qu'on pourra, on viendra, parce que j’estime que les jeunes générations doivent connaître et perpétuer également le souvenir de ce qui a été", "Mon beau-père n'avait pas encore 18 ans quand il était parti en Angleterre. C'était encore un gamin. Je trouve que c'est une belle leçon de courage", lancent certains. Dans l'Hexagone, l'île de Sein est la commune la plus décorée aux titres de la Seconde Guerre mondiale.