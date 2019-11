Ardèche : le village de Bidon privé de téléphone fixe et d'Internet depuis le début de l'année

Pour protester contre la situation, le maire a pris une mesure radicale : il a partiellement fermé la mairie en n'assurant plus les démarches administratives. "Aujourd’hui, tout est dématérialisé. La préfecture n’accepte plus les délibérations papiers. Alors comment faire ? Je n’ai pas le choix", explique à TF1 André Vermorel, maire EELV de Bidon.

Depuis le début de l'année, la commune de Bidon, en Ardèche, n'a plus accès à Internet. La ligne de téléphone fixe est également coupée. La raison : six kilomètres de câbles sont défectueux et l'opérateur n'envisage pas encore de faire des réparations. Selon le maire, il préfère se concentrer sur le déploiement de la fibre optique... qui n'arrivera pas à Bidon avant 2022.

Cette coupure d'Internet et du téléphone n'arrange évidemment pas non plus les habitants. Ne pouvant plus effectuer les démarches administratives en ligne -comme le paiement des impôts-, ils doivent donc faire de longs déplacements pour se rendre dans les centres. Certains professionnels envisagent quant à eux de quitter Bidon pour récupérer Internet.