Taxe foncière : les habitants de Ouistreham s'opposent à une forte hausse

REPORTAGE - En raison de la crise sanitaire, la mairie de Ouistreham (Calvados) veut augmenter la taxe foncière de 28% pour compenser le manque à gagner de la fermeture du casino. Une initiative qui suscite la colère des habitants.

Et si votre taxe foncière augmentait subitement de 28% ? C'est ce qui pourrait bien arriver aux habitants de Ouistreham dans le Calvados. Avant le vote du budget en Conseil municipal ce lundi, ils ont donc voulu faire entendre leur colère en organisant samedi une opération escargot dans la ville, avant de se réunir devant la mairie sous un concert de klaxons et de fumigènes.

Il faut dire que la nouvelle est vécue comme un coup de massue. A l'image de Sylvie qui ne cache pas son mécontentement dans le 13 h de TF1. "Ça me fera 1200 euros de plus en 2021. C'est exorbitant !", lance-t-elle. Avant de poursuivre : "Je pense que ce n'était pas le bon moment pour augmenter les impôts avec la crise sanitaire que tout le monde vit", se plaint-elle. Cette augmentation s'appliquerait aux 9000 habitants de Ouistreham, locataires comme propriétaires. "On va être dans le top 100 de l'imposition, c'est-à-dire qu'on va passer à la 77e commune sur les 35.000", s'offusque de son côté Arlette.

"Un appel à l'aide"

Christophe Dupost est à l'origine de la mobilisation qui a eu lieu samedi devant la mairie et qui a rassemblé une centaine de personnes. Il ne cache pas son émotion. "C'est un appel à l'aide. Il faut que l'État se mobilise. Il faut continuer et on va alerter la préfecture et tout ce qu'on va pouvoir", lâche-t-il. Cette colère et cette incompréhension sont partagées par de nombreux habitants. "Ça nous assomme complétement. Ça nous enlève le petit restant de moral qu'on a", s'attriste ainsi une riveraine. "Ça va tuer l'immobilier parce que les gens ne pourront plus vendre facilement", s'inquiète de son côté un autre habitant.

Parmi les raisons de la possible augmentation de la taxe foncière, il y a le trou de deux millions d'euros dans le budget de fonctionnement de la ville, car le casino est fermé. Et pour Romain Bail, le maire, impossible de compter sur les aides de l’État. "La compensation n'est pas à la hauteur des enjeux, et si demain nous devions attendre une nouvelle compensation, nous n'en connaissons pas à l'heure actuelle les critères et les modalités. Elles ne nous permettraient de toute façon pas de couvrir la réalité du déficit de la ville", explique l'édile. L'augmentation significative sera approuvée ou non ce lundi soir au Conseil municipal.

