Arles et la Camargue vues du ciel pendant le confinement

Au delta du Rhône, Arles et son fleuve se dévoilent sous un jour nouveau pendant le confinement. Les eaux sont limpides et les berges quasi désertes. Les arènes de la commune sont vides après l'annulation de la Feria de Pâques. En Camargue, les animaux ont repris leurs droits. Dans le parc ornithologique de Pont-de-Gau, plus aucun visiteur ne trouble le vol des flamants roses.



