Armistice : Ceyreste a donné le nom de ses rues aux enfants du pays

Dans les Bouches-du-Rhône, la commune de Ceyreste aurait pu n'être qu'un village parmi les autres. Sauf qu'en 1920, le Conseil municipal a décidé de débaptiser toutes les rues du centre pour leur donner le nom des Ceyrestens morts pour le pays. Parmi les disparus, il y eut deux frères dont les descendants sont restés dans la circonscription. Dans la commune, le souvenir du 11 novembre 1918 résonne un peu plus qu'ailleurs.



