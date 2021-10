Artisanat : les filets suspendus de l’île de Groix

La corde est une technique ancienne : d’innombrables allers et retours pour tendre les fils qui deviendront des bouts. Cédric Chauvaud, l'un des plus grands cordiers et mateloteurs de l'île de Groix (Morbihan), a fait trente ans de course au large pour forger sa réputation. C'est une passion née quand il était enfant. Aujourd'hui, il exerce avec ses filles. Malou est mateloteuse gréeuse. Elle travaille les filets pour en faire notamment des sacs.