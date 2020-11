Artisans d’art : maître verrier, un métier-passion

D'un tour de main, Sébastien Sappa fait naître un objet et façonne une forme avec des gestes précis et délicats. Le plaisir de pouvoir, d'un souffle, dompter et créer de la matière à partir de rien. Pour Adrien Grare, un aide verrier et un passionné, c'est un vrai défi.



Dans la chaleur et le bruit constant du four, on produit du verre bullé qui est devenu la spécialité de Biot. Pris entre les deux couches de verre, le carbonate de soude explose. Les bulles rendent chaque pièce unique.