Artisans d’exception : à la rencontre d’un créateur de cerfs-volants

Créateur de cerf-volant, Michel Gressier a l'impression de faire voler les vitraux. C'est un artisan chevronné et un artiste haut en couleur à l'image de son atelier.

Le cerf-volant est une nouvelle façon de parler aux nuages. Avec ces roues et cet anneau tout droit sortis de son imagination, Michel Gressier joue entre ombre et lumière. "Si le vent est fort, ça devient un véritable dragon en l'air", lance-t-il. Beaux-Arts, Art déco, École Boulle... il a suivi des études uniquement pour façonner et faire danser ces tableaux volants. "Ça recèle pas mal de secrets de fabrication et de techniques", explique Benjamin Gallis, étudiant en architecture.

Toute l'info sur Le 13h

Des cerfs-volants, il en fabrique de toutes les tailles et de toutes les formes avec des tissus plus ou moins épais. Après les avoir essayé en vol, il les retouche toujours. Il estompe ici et rehausse là. En ce moment, il décline un de ses thèmes favoris : les nœuds. À peine le travail achevé, direction les berges de la Loire. "J'aime bien déplier mes cerfs-volants sur le terrain et puis les mettre en l'air", se réjouit Michel. Apprivoiser le cerf-volant, c'est tout un art. Voilà pourquoi il livre ses clients sur le terrain.

Ce sujet du 13H vous intéresse ? Découvrez le podcast "Au cœur des Régions" de Jean-Pierre Pernaut

Écoutez ce podcast votre plateforme d’écoute préférée : Sur APPLE Sur SPOTIFY Sur DEEZER Jean-Pierre Pernaut vous propose de traverser de magnifiques paysages, de découvrir des traditions et des terroirs gourmands. Partez à la rencontre de personnages passionnés et d’histoires passionnantes. Un voyage sonore pour goûter au charme et aux richesses de notre beau pays.