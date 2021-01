Artisans d'exception : elle fait des merveilles avec… du carton

Le travail minutieux de Chantal Chirac rend hommage à six siècles d'histoire et à tout un patrimoine méconnu. Il s'agit de celui des peintres cartonniers, dont les modèles servaient à fabriquer les tapisseries d'Aubusson, connues mondialement pour leurs décors. Remplacés petit à petit par des artistes ou des techniques différentes, comme la photographie, les ateliers de ces peintres ont aujourd'hui disparu. Souvent oubliée, leur production a été, en grande partie, vendue aux enchères après la fermeture de certaines manufactures.

Chantal s'est spécialisée dans leur restauration afin de les faire revivre. Dans le quartier de la Terrade, son atelier est aussi devenu au fil du temps un magasin d'antiquités unique dans le pays. Un lieu où s'achètent et se vendent les cartons de tapisserie, dont les plus anciens ont été peints au XVIIIe siècle. Les pièces les plus intéressantes sont exposées dans un musée tout près. À Aubusson, les copies de peintures deviennent de plus en plus remarquables. Un patrimoine que ni elle, ni ses stagiaires, ne se résolvent à voir disparaître.