Artisans d’exception : pleins feux sur un maréchal-ferrant

La forge du Cadre Noir est l'univers de Serge Clavilier, maréchal-ferrant depuis 37 ans. Pour exercer ce métier, il faut ressentir la chaleur et écouter. Entre la maîtrise du feu et une parfaite connaissance des chevaux, un va-et-vient s'installe entre la forge et le box. Tous les mois, il change les fers des chevaux. En effet, être maréchal-ferrant au Cadre Noir, c'est avoir en charge des chevaux d'exception qui exigent de l'attention et du savoir-faire. Chaque fer est chauffé et ajusté sur-mesure.