Artisans d'exception : un souffleur de verre passionné depuis l'enfance

Ils ont appris à modeler une pâte en fusion et à dompter une matière presque insaisissable, ils sont souffleurs de verre passionnés. Dans l'atelier d'Oscar Simonin, on travaille avec le feu comme allié. Dans ce four allumé depuis des mois, on a la pâte de verre à 1 200 degrés. Nicolas y incorpore des paillettes de verre colorées. Ensuite, il effectue une nouvelle chauffe pour que les éléments fusionnent.