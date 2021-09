Artisans d'exception : une ébéniste au savoir-faire remarquable

Une atmosphère champêtre vagabonde des animaux de ferme, voilà l'environnement que Marie-Hélène Poisson a choisi pour y transférer son atelier il y a trois ans. Elle est ébéniste et sa passion c'est la marqueterie, comme ses grands-parents, ses parents et maintenant sa fille.

Marie-Hélène restaure essentiellement des objets d'exception. Elle conserve puis nettoie toutes les pièces et parties existantes. Elle garde elle-même un calque systématique des décorations pour le futur. A sa fille, elle inculque les mêmes habitudes. Le travail nécessite de la patience et de la précision. Leur pensionnaire reste en moyenne un an et demi dans l'atelier.