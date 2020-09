Artisans de nos régions : il répare des jardins d'hiver "à l'ancienne"

A Limoges (Haute-Vienne), le métier de fabricant et réparateur de serre subsiste encore. Contemporaines ou classiques, ces alliances de métal et de finesse sont imaginées par Guillaume Durost. Tout étant artiste, celui-ci se définit comme architecte et artisan pour répondre aux demandes les plus incroyables. Des œuvres qui demandent de réacquérir des savoir-faire disparus. De la reconstitution d'une serre à la restauration d'un jardin d'hiver, le soucis du détail reste le même.