Artisans du froid : dans l’un des derniers ateliers de charentaises à Quimper

Les charentaises se fabriquent aussi depuis le début du siècle dernier à Quimper (Finistère), dans l'une des plus vieilles entreprises de la commune. Une pantoufle 100% en laine naît dans le bruit et la fureur d'énormes presses automatiques. À la manœuvre, il y a le petit-fils du fondateur de la société et ses énormes emporte-pièces. "Je suis la quatrième génération d'une famille de pantouflards", se réjouit Vincent Rivalin. Dans l'atelier, les outils datent des années 50 et 60.