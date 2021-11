Artisans verriers : ils subliment la lumière

C'est la dernière pièce à poser et le chantier est terminé pour Gaël Hervé et Jean-François Hervé. Père et fils ont passé plusieurs semaines dans un jardin d'hiver donnant sur un parc. Avec ses motifs et ses couleurs, cette verrière encadre la toiture comme un tableau. Un exemple typique de l'école de Nancy, signé de son plus célèbre maître verrier : Jacques Gruber.