Week-end de l'Ascension : sur la Côte d'Azur, on savoure le retour de la liberté

REPORTAGE - Côté ciel et températures, ce sont ceux qui sont au bord de la Méditerranée qui sont les plus chanceux en ce jour férié. Sur la Côte d’Azur, il fait beau et les plages font le plein.

Cela fait un an que les deux petites Lyonnaises qui jouent dans les vagues devant les caméras de TF1 attendaient ce moment. Avec leurs parents, elles sont venues passer ce long week-end de l'Ascension chez leurs papy et mamie, qui ne pouvaient imaginer une plus belle journée pour leurs retrouvailles. "Ils ont fait le déplacement et ils sont ravis", confie leur grand-père dans le reportage en tête de cet article.

Avec 20 degrés à l'ombre des parasols et sous un grand soleil, la plage de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) s'est très vite remplie ce jeudi matin. Simone est originaire du Doubs et elle apprécie d'être au bord de la mer. "Ça fait du bien !", se réjouit-elle. "Ici, on n'a pas froid, le matin il fait bon et l'après-midi pas trop chaud, donc c'est super".

Ceux qui ont la chance de vivre ici toute l'année ne boudent pas pour autant leur plaisir de retrouver le chemin de la plage en ce jour de l'Ascension. "La mer est super bonne, c’est une super journée. Et on est heureux de pouvoir sortir et profiter un peu", s'enthousiasme une habitante qui attend de recevoir sa famille dans la soirée. Nul doute, comme un avant-goût d'été, ce moment de détente et de liberté est particulièrement savouré après des mois de restrictions.

