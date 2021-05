Attaques d’ours : des aides pour les bergers

Trois jours plus tôt, le même ours avait déjà attaqué un autre troupeau dans la vallée voisine. Cette fois, les brebis étaient dehors. L'une d'entre-elles a été tuée. Depuis, l'éleveur passe des nuits blanches. En à peine deux semaines, l'ours s'en est pris à trois élevages et un rucher dans le même secteur.

Cela a déclenché l'enveloppe de 3,6 millions d'euros afin de sécuriser les troupeaux. Formation de bergers, construction de bâtiments et d'enclos plus sûrs... des mesures inadaptées selon Françoise. On dénombre aujourd'hui 64 ours dans les Pyrénées. A quelques jours des premières transhumances, les éleveurs redoutent ce nouvel été en montagne.