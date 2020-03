Auberge de montagne (1/4) : de la cuisine traditionnelle et familiale à la ferme auberge de Chantacoucou

S'occuper d'une ferme et d'une auberge à la fois, c'est être présent dès l'aube pour traire une quarantaine de vaches. Là est le secret de la bonne viande et des bons fromages dans la ferme auberge de Chantacoucou. En cuisine, l'hôte fait revivre des recettes de grand-mère. Un patrimoine à défendre mais également une nostalgie. Au Chantacoucou, niché à 1 400 mètres d'altitude, tout ce qui est servi à la table provient de la ferme, de l'entrée au dessert.



