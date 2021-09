Automne : la saison du brame a débuté pour les cerfs

À l'automne, le château de Chambord vit au rythme du brame des cerfs. À la tombée du jour, la forêt vous enveloppe de ses cris puissants. Un groupe va regarder les parades amoureuses le plus discrètement possible. "La puissance du cri, c'est quand même assez étonnant" ; "Je trouve ça génial de les voir apparaître et disparaître" ; "C'est magique. On est dans une bulle. On observe la nature", affirment certains. Caché dans un affût qui surplombe la prairie, chacun peut assister au spectacle.