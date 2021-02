Avec le retour de la douceur, les jardineries font le plein

Les primevères sont les stars du moment. Simple à cultiver et bon marché, Marie-Claire a fait son choix. "J'aime bien les primevères parce que c'est très chatoyant comme couleur et ça appelle le printemps". Une valeur sûre en fin d'hiver avec de nouvelles tendances : des fleurs un peu frisées en périphérie.

Serge et Pierrette, quant à eux, préparent leur potager. Au programme : premier semis et choix des pommes de terre. Beaucoup ont des envies de jardinage et de soleil pour oublier le télétravail et les contraintes du moment. La solution de Mathieu : une belle côte de bœuf, sortir dehors avec les enfants puis un barbecue. Et avec 19 °C attendus samedi en Touraine, on aura le choix entre se prélasser en terrasse ou ressortir les outils.