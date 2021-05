Aveyron : une éleveuse sous le choc après l’attaque de sa jument par des vautours

Une jument a été attaquée par des centaines de vautours alors qu’elle se trouvait dans un pré. Encore sous le choc, Claire, l’éleveuse, témoigne. "Elle a réussi à se déplacer, à un moment, elle a réussi à se lever, mais avec le poids des vautours, c’était trop lourd pour elle. On ne la voyait même pas la jument. Il y a avait une hauteur d’homme de vautour sur elle", explique-t-elle, les larmes aux yeux.

La jeune agricultrice n’a rien pu faire. Bien qu’elle ait remarqué que les rapaces étaient très nombreux ce jour-là, elle n’imaginait pas qu’ils puissent s’attaquer à un animal de près d’une tonne. "On a vraiment été surpris par la rapidité et le nombre et ils n’étaient pas du tout apeurés", poursuit-elle.

Les attaques de vautours sont désormais fréquentes dans l’Aveyron et dans les Pyrénées ; et ce, sur tout type de troupeaux, vaches, brebis, chevaux… Avant, la cohabitation se passait bien, mais pour les agriculteurs, quelque chose a changé. Ils ne trouvent pas normal que des oiseaux s’attaquent à présent à des animaux vivants, qui ne sont même pas malades. "Avant, le vautour n’était que charognard. Il mangeait la bête morte alors que maintenant il attaque pour apeurer le troupeau, pour trouver la bête faible et la manger", affirme Samuel Maymard, agriculteur lui aussi.