Balade à cheval du cap Fréhel au cap d'Erquy en Côtes-d'Armor

La côte d'Émeraude fascine autant qu'elle est faite, les marins comme les visiteurs. On y trouve des caps majestueux comme Fréhel et ses phares, dont l'un en ruine et l'autre dominant la Manche à 103 mètres de haut. À des dizaines de plages plus loin se trouve le cap d'Erquy, un site protégé de 170 hectares. Une nature qui change sans cesse, car elle change de couleur toute l'année.