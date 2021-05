Balade dans les rues charmantes de Mirepoix en Ariège

Mirepoix est une cité charmante et très colorée. Une bastide est construite autour de sa place médiévale et une longue rue la traverse de part en part. Pour rejoindre la rue couverte de la ville ou le Grand Couvert, là où s'anime l'essentiel de ses commerces, nous sommes entrés par la porte d'Aval. C'est l'une des plus longues rues couvertes du pays. Au numéro six, on trouve "La Maison des Consuls" et ses célèbres sculptures en bois. Celles-ci ont traversé les siècles.