Côte d'Opale : randonnée entre les caps Blanc-Nez et Gris-Nez

Baskets, sacs à dos, voici nos randonneurs venus de tout l'Hexagone. Il y a Chantal et aussi Michel, qui n'est pas vraiment effrayé par le dénivelé. Pour les guider, voici deux Nordistes amoureux de la région. Ils vont les emmener du cap Gris-Nez et son phare au cap Blanc-Nez et son obélisque, 12 km de plage, de sentiers au-dessus des falaises. De là-haut, on peut apercevoir un drôle de va-et-vient sur la plage. Hugues cultive les moules à plat, une méthode très rare dans le pays.