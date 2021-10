Balade gourmande en Sologne

Le rythme des saisons le guide au quotidien. Dans cette brume matinale, Christophe Hay rejoint son potager, précieux garde-manger à deux pas de son restaurant. Ici, le chef étoilé cultive des variétés de légumes oubliées. À chaque saison, dans cette terre patiemment travaillée, il renoue avec ses racines et ses souvenirs d’enfance. Installé à Montlivault depuis six ans, Christophe Hay s’est donné une mission : faire découvrir les plus beaux produits de sa région.

Ces brebis solognotes ont bien failli disparaître. Une poignée d’éleveurs a sauvé cette race rustique, capable de vivre sur des terres humides. Les brebis de Céline Boulay mettent bas une fois par an. Et à six mois, les agneaux sont engraissés. De la luzerne et de la patience, pour obtenir une viande savoureuse.