Balade gourmande : la recette de la bouillabaisse d’un pêcheur varois

Entre Jacky Caval et la Méditerranée, l'histoire dure depuis plus de 70 ans. Une histoire de famille, de pêche et de bateaux. Il en a possédé cinq, tous baptisés "Lulu". De fidèles compagnons qui lui ont permis de gagner sa vie en mer et accessoirement de préparer pour sa famille quelques centaines de bouillabaisses.