Banque : cette agence des Vosges va rejoindre la longue liste de celles qui ont fermé

Le 9 juillet prochain, cette agence ferme définitivement. Pour la première fois en cent ans, le bourg de Docelles (Vosges) n’aura plus de banque. Ses 900 habitants devront faire quinze kilomètres aller/retour pour rencontrer un conseiller. "On a des voitures mais c’est quand même plus facile quand on a tout sur place" ; "Il faut penser aux personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer", se plaignent certains.