Voici les régions où les Français sont les plus heureux

CLASSEMENT – Un vaste sondage, le Baromètre des territoires, se penche sur le moral des régions. On fait le point sur les principaux enseignements.

Tous les matins, à la Roche-Bernard, dans le Morbihan, le couple de commerçants que rencontre TF1 dans la vidéo ci-dessus débute sa journée en se baladant. "On essaye de faire ça avant d’aller travailler, expliquent-ils. C’est pour un bien-être, il faut qu’on se bouge, donc le matin, un petit peu de marche, ça fait du bien". Selon le Baromètre des territoires publié ce mardi par Franceinfo, une vaste étude réalisée par Elabe et l’Institut Montaigne avec la SNCF, 80% des habitants de Bretagne se déclarent heureux et 38% sont "très heureux". Un bon résultat qui s’explique notamment par l’attachement des Bretons à leur région. 74% d’entre eux estiment que leur commune, leur quartier est un endroit où il fait bon vivre. "Les gens sont sympas, honnêtes. Nous, on est venus ici aussi pour les enfants, pour qu’ils aient une vie saine et apaisée", précise la commerçante.

Selon ce sondage, c’est cependant dans le Grand Est et les Pays de la Loire où l’on est le plus content : 42% des habitants assurent être "très heureux" dans ces deux régions. La Bretagne est par ailleurs la région où l’on se sent le plus en sécurité en France, selon le sondage réalisé sur internet. Ce que confirme un passant dans le reportage de TF1 : "Ici, par exemple, quand je vais chez le boulanger, je laisse la clé cachée près de la voiture, en toute tranquillité". "Je me sens équilibrée ici, je n’ai pas peur de vivre ici", continue une autre.

À quelques kilomètres de là, la région pays de la Loire est la plus optimiste de France avec 61% des habitants sondés qui se disent confiants pour leur avenir personnel. À l’inverse, les habitants de Nouvelle-Aquitaine et de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les plus pessimistes sur l'avenir de la société française, avec 63% des sondés qui partagent une vision négative du futur. Dans la région Sud-PACA comme en Ile-de-France, le voisinage est également globalement moins bien perçu qu'ailleurs, avec un faible sentiment d'entraide et de fraternité.

