Bayonne, capitale historique du chocolat français

Il y a 500 ans, c'est ici que les premières fèves arrivaient dans le pays. Au XVIe siècle, la ville accueille des immigrés juifs, portugais et espagnols. Ils fuyaient l'inquisition et emmenaient avec eux la recette du chocolat. Aujourd'hui, la tradition perdure. Au sein de son atelier, Denis, maître chocolatier depuis plus de 30 ans, assemble les chocolats à la recherche du meilleur mélange. Préparation, découpe, marquage du chocolat... tout ou presque est fait à la main. Certaines machines datent même des années 50. Ce précieux patrimoine, Bayonne veut le préserver. Transmettre le savoir-faire et la passion pour que le chocolat bayonnais reste à la hauteur de sa réputation.