Bienvenue au pays des chevaux

La Normandie, c'est un peu leur paradis. L'herbe verte et grasse, ils en raffolent. Le département du Calvados compte un haras tous les quatre kilomètres carrés. Les chevaux sont les rois de la prairie et comme ici, on peut parfois séjourner dans leur royaume. Avec son gîte et ses chambres d'hôtes, cette bâtisse est l'endroit rêvé. Cet ancien château brûlé à la Révolution a été transformé en manoir. Son propriétaire, Philippe David, aime parler de chevaux, mais aussi de l'histoire du domaine.