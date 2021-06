Bol d'air frais au lac d'Annecy

Le réveil a sonné très tôt, comme un rituel. Pour certaines habituées, la journée commence ici dans le lac d'Annecy. "J'aime venir vers six heures, six heures et demie, pour la quiétude du matin. Il n'y a personne" ; "Elle est toujours un peu fraîche quand on rentre dedans, elle est à 20 °C", ont-elles lancé.

Aux premières lueurs, d'autres, encore endormis, déplacent leur lit. Ils fuient la chaleur déjà étouffante des appartements. "On est très privilégié d'être ici avec les montagnes, avec le soleil" ; "On vient goûter la fraîcheur. On s'est acheté des croissants, une baguette et on a apporté la confiture et le café", ont confié certains d'entre eux. Quoi de mieux qu'un petit déjeuner au grand air. À chacun son programme, qu'il soit sportif ou créatif : château de sable, balade autour du lac ou dégustation de glace.